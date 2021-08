Waalse kinderen in een grote groep naar recreatiedomein Puyenbroeck: "Kinderen zijn getraumatiseerd en hebben rust nodig"

De groep van 100 kinderen komt aan op maandag 23 augustus en ze vertrekken de vrijdag weer naar huis. "Maar we voorzien een terugkeermoment op woensdag", zegt Vanhecke. "Het is zeer goed mogelijk dat de kinderen het niet aan kunnen en dat ze heimwee hebben naar huis. Dat is zeer begrijpelijk want ze komen echt wel in een andere omgeving en dus hebben we ervoor gezorgd dat ze op woensdag terug naar huis kunnen als ze willen. We willen ze een leuke tijd geven, maar ze moeten zich vooral goed voelen, daar draait het rond."