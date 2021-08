Werknemers van bouwbedrijf in Oudsbergen krijgen boshut om te ontspannen en rustig te werken

Omgeven door bos en opgebouwd uit boomstammen, zo ziet het boshuis voor werknemers van Mathieu Gijbels er uit. In de hut is geen wifi en ook geen telefoonverbinding. "We wilden een plek creëren waar werknemers rustig en geconcentreerd kunnen werken, maar waar ze evengoed tot rust kunnen komen tussen twee zware taken", vertelt Herman Verwimp van bouwbedrijf Mathieu Gijbels. "Ze kunnen geïnspireerd raken door de omgeving en worden er niet afgeleid door telefoons, internet of veel collega's. Daarom is het ook de ideale plek om een goed gesprek te voeren, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek."

Ook mensen die zich moeten verdiepen in een moeilijk dossier, kunnen dat volgens Verwimp dan ongestoord doen in de boshut. "Maar mensen kunnen er ook 's middags hun boterhammen gaan opeten, lekker rustig in het groen."