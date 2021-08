Wind tilt circustent op, 15 kinderen van Chiro Loksbergen gewond: "We dachten onmiddellijk aan de Pukkelpopstorm"

15 kinderen raakten gewond. Ze kregen rondvliegende stangen tegen zich. Een kind kreeg een stang in de zij en moest geopereerd worden aan een beschadigde nier. Een ander kind had een schouder uit de kom en er waren ook heel wat kneuzingen. "Het was enorm schrikken voor iedereen", zegt Stephanie. "We hebben ook geprobeerd om iedereen op zijn gemak te stellen en te kalmeren, wat niet makkelijk was, want iedereen was in shock". En dat is ook reden waarom de chirogroep de komende weken opnieuw zal samenkomen om te praten over de traumatische gebeurtenis.