Woningbrand legt cannabisplantage bloot in Haren

Zaterdagochtend werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in een onbewoond pand langs de Haachtsesteenweg in Haren. Ter plaatste troffen de politie en de brandweer een cannabisplantage aan. "De naar schatting driehonderd plantjes en het materiaal dat nodig is voor de productie ervan namen het grootste deel van de eerste verdieping van het gebouw in beslag”, zegt een woordvoerder van de het Brusselse parket.



Om de plantage grondig te onderzoeken, ging het laboratorium van de federale politie, een branddeskundige, de civiele bescherming en Sibelga ter plaatse. "De civiele bescherming ging onder politiebegeleiding over tot het verwijderen voor vernietiging door verbranding van ongeveer honderd kilogram nettogewicht aan cannabis", zegt het Brussels parket. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de plantage.