Eén jaar na start zwerfkattenproject in Herentals: “Tevreden, maar nog lange weg te gaan”

“Na één jaar hebben we al een heel aantal katjes gecastreerd of gesteriliseerd”, vertelt Heidi De Kort die als vrijwilligster deelneemt aan het project. “Doordat we met vaste dierenartsen werken, kunnen de diertjes snel behandeld worden.”

Na de castratie of sterilisatie krijgen de katten een knipje in het linkeroor. Zo weten de mensen dat ze al behandeld zijn. Ze worden terug uitgezet op de plaats waar de dieren gevonden zijn. “Wilde katten kan je niet bij mensen thuis plaatsen. Je kan ze ook niet wegnemen van hun vaste plek. De behandeling uitvoeren en ze terugplaatsen, is de diervriendelijkste oplossing”, aldus De Kort.