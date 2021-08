700 Antwerpse leerlingen met leerachterstand krijgen spelenderwijs bijles voor start nieuw schooljaar

"Zo worden de kinderen de komende weken ondergedompeld in een bijzonder verhaal, de wereld van Digitasia", zegt experte onderwijsinnovatie bij het Stedelijk Onderwijs Antwerpen Annemie Lybaert: "Wij hebben een verhaal geschreven over Digitasia, over volwassenen die verslaafd zijn aan beeld en erdoor worden opgeslokt waardoor hun wereld helemaal grijs is geworden. Het zijn de kinderen die de figuren weer tot leven gaan wekken. Zo worden ze heel erg betrokken bij het verhaal en daardoor vertellen en reageren ze meer dan ze in een gebruikelijke schoolse omgeving zouden doen. Want daar is het vaak moeilijker voor hen."