Antwerps burgemeester sluit (tijdelijk) twee cafés wegens overtreden coronaregels

Sinds enige tijd moeten cafés voldoende ventilatie voorzien en zijn ze verplicht om een CO2-meter te installeren. In twee cafés aan de Lakborslei in Deurne ontbraken die, bovendien respecteerden de mensen in het café de regels van social distancing niet, ze zaten te dicht op elkaar en hadden geen mondmasker op.



In één café stonden er maar twee kleine klapraampjes open en was er geen desinfecterend middel aanwezig. In beide cafés waren eerder ook al inbreuken op de coronaregels vastgesteld. De cafés werden (tijdelijk) gesloten en gerechtelijk verzegeld, tot ze zich in orde stellen met de geldende coronaregels. Het ene café moet voor drie weken dicht, het andere voor een maand.