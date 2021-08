Brandweer vangt kleine wurgslang in een tuin in Kortemark

Een vrouw uit Kortemark belde gisteren de brandweer met een ongewone oproep: er zat een slang in haar tuin. Het bleek om een korenslang van 70 centimeter lang te gaan. "Het was redelijk duidelijk dat het om een korenslang ging", zegt Mario Goes van SOS Reptiel. "De korenslang is een kleine wurgslang, die eigenlijk alleen voorkomt in Noord-Amerika. Soms worden ze hier wel gehouden als huisdier, dus ofwel is ze opzettelijk losgezet, ofwel is ze ontsnapt van haar baasje. De eigenaar kan ze nog 14 dagen ophalen bij ons in SOS Reptiel."