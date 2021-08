Buurtbewoners tekenen beroep aan tegen komst fietsersbrug in Sint-Niklaas

Maar een groep buurtbewoners heeft nu beroep aangetekend tegen het afsluiten van die straat. Omdat dat voor te veel verkeersoverlast zorgt in andere straten. Schepen Carl Hanssens (N-VA): "Tijdens de proefopstelling is uit metingen gebleken dat - zoals in het beroep staat - de verkeersdruk op de straten ten noorden van de Nieuwe Molenstraat sterk verhoogd is. En er is een snelheidsprobleem." De stad wil dat nu bespreken in samenspraak met de buurtbewoners en de mensen die het beroep aangetekend hebben. "We gaan bekijken hoe we dat kunnen opvangen," aldus nog schepen Hanssens.