China verbiedt karaokeliedjes met "schadelijke inhoud"

Het is niet de eerste keer dat China liedjes in karaokebars verbiedt. In 2015 stelde het ministerie al eens een lijst van 120 liedjes op die volgens hen negatief waren voor de samenleving.

Dat waren nummers als "Beijing hooligans" en "I don't want to go to school". Volgens CNN stond het nummer "Fart" ook op de lijst. Het liedje bevat bijvoorbeeld de tekst: "Er zijn mensen in de wereld die graag scheetjes laten terwijl ze niksen."