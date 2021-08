Laatste kortverhaal "De zeven zussen"-auteur Lucinda Riley in bundel "De boekenjagers" van Vlaamse Veerle Nijs

Tot haar grote verbazing reageerde Riley ook persoonlijk op haar mail: "Ik ben zo blij dat je me geschreven hebt. Lezen over je organisatie fleurde mijn dag op en ik voel me vereerd een kortverhaal te schrijven voor je boek." Ze bezorgde Nijs enkele weken later ook effectief een kortverhaal dat ze mocht publiceren. Dat was drie weken voor Riley's dood. Haar kortverhaal staat in het Nederlands en in het Engels in het boek, samen met een boodschap voor de lezer.