Dodelijk ongeval op Brusselbaan in Hekelgem

Om iets over 10 uur vanmorgen is de man met zijn auto tegen een geparkeerde camper gereden op de Brusselbaan in de richting van Asse. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De camper stond op de rijbaan, maar het verkeer kon nog passeren. Het parket heeft geen verkeerskundige aangesteld, omdat een getuige het ongeval heeft zien gebeuren. De man werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekehuis en overleed kort nadien.