Doet de komst van ooievaars in Diepenbeek het aantal inwoners stijgen?

Uit kolen, of met ooievaars, kinderen komen al lang van de gekste plekken. Verstandige mensen weten waar de kinderen vandaan komen maar in Diepenbeek waren ze gisteren toch even aan het twijfelen toen er plots een groep ooievaars op een werfkraan landde. Of er effectief een babyboom volgt in Diepenbeek? We zullen het over 9 maanden pas weten. Spannend!