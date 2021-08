"Eindelijk weer strandweer": vele blije gezichten aan zee

26 jaar al heeft de familie Heerman een cabine aan strandpost 2 in Bredene. Lieve: "We hebben hier nog niet veel gezeten deze zomer. Daarom ben ik blij dat het vandaag weer kan! Maar ik wil niet zeuren. De overstromingen zijn veel erger dan wat minder aan je cabine kunnen zitten."

Vier generaties van de familie Heerman en enkele buren op het strand vormen een soort mini-gemeenschap. "Eigenlijk zijn we met 5 cabines naast elkaar. In de namiddag komen de kleine kinderen spelen. Dan wordt het hier gezellig druk. We spelen ook kaart. En dan is het echt om te winnen!"