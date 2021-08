Linda Fairstein trekt Netflix voor rechtbank over serie "When they see us": "Ik word neergezet als racist en slechterik"

De 74-jarige Linda Fairstein, schrijfster en voormalig openbaar aanklager in New York, heeft het licht op groen gekregen om een rechtszaak te beginnen tegen Netflix en Ava DuVernay. Fairstein beweert dat de streaminggigant en de regisseur zich schuldig gemaakt hebben aan laster. De portrettering van Fairstein in de serie "When they see us" klopt niet.