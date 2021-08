Federaal Planbureau: "Op termijn méér files door zelfrijdende auto’s"

Veel waarnemers verwachten dat er na 2030 of 2040 steeds meer volledig zelfrijdende auto’s op onze wegen zullen verschijnen. Omdat die auto’s vol zitten met sensoren en camera’s zullen ze bijna niet meer bij ongevallen betrokken zijn. En omdat die snufjes ook al onze rijtaken overnemen, "verspillen" we geen tijd meer in de auto of in de file omdat we al rijdend kunnen werken of ontspannen. Autorijden wordt daardoor aantrekkelijker en dus zullen we dat vaker doen, ten koste van fietsen of reizen met het openbaar vervoer.