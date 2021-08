Festivalgangers kunnen energie produceren op Paradise City door te dansen

Waar het festival het meest wil op inzetten, is mobiliteit. Paradise City probeer zoals elk jaar bezoekers te stimuleren om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. "De grootste voetafdruk van het festival blijven de bezoekers die met de wagen naar het festival komen", zegt De Decker. "Onze prioriteit is dus om de trein of de fiets te promoten. Mensen die met de fiets komen, kunnen ook heel wat prijzen winnen. Er is ook een kortingscode via de NMBS en we leggen ook bussen in naar allerlei plaatsen in Vlaanderen." Paradise City vindt plaats op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 augustus.