Politie kampt met tekort aan munitie voor nieuwe antiterreurwapens

Gelukkig komt de dagelijkse werking van de politie niet in het gedrang. De munitie waarop gewacht wordt, is specifiek bedoeld voor nieuwe antiterreurwapens: de scar-machinepistolen. Die werden aangekocht in de nasleep van de aanslagen in Zaventem en Brussel. In afwachting van de juiste munitie voor die pistolen, kan de politie nog beroep doen op oudere wapens. "We moeten niet panikeren", benadrukt Berger. "We hebben ook andere machinepistolen zoals de Uzi’s, waar we al jaren mee werken. En daar is absoluut munitie genoeg voor beschikbaar."