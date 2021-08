Gegevens ruimtetuig OSIRIS-REx laten toe baan van potentieel gevaarlijke asteroïde Bennu beter te voorspellen

OSIRIS-REx heeft op 10 mei van dit jaar Bennu verlaten en daarvoor heeft het ruimtetuig meer dan 2 jaar dicht in de buurt van de asteroïde doorgebracht en informatie verzameld over haar grootte - Bennu heeft een diameter van zo'n 500 meter -, haar vorm, massa, samenstelling, rotatie en het traject dat ze afgelegd heeft.

"De gegevens van OSIRIS-REx geven ons zoveel nauwkeurige informatie dat we de limieten van onze modellen kunnen testen en de toekomstige baan van Bennu met een grote mate van zekerheid kunnen voorspellen tot 2135", zei de leider van de studie Davide Farnocchia van het Center for Near-Earth Object Studies. "We hebben nog nooit een model van de baan van een asteroïde kunnen maken met een dergelijke precisie."

Bennu was al een van de best bestudeerde asteroïden, sinds haar ontdekking in 1999 is de asteroïde gevolgd door talloze gewone en radartelescopen, maar nu is dankzij OSIRIS-REx de kennis over haar baan verbeterd met een factor 20, zo zei Farnocchia op de persconferentie van de NASA waar de nieuwe studie is voorgesteld.