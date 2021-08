Gentse olympiërs krijgen huldiging op het water

Wie dat wil mag de olympische helden groeten aan de kades in de Gentse binnenstad. "We vertrekken om 17 uur aan de Lindelei, gaan zo naar de Predikherenlei, de Ajuinlei en uiteindelijk naar de Graslei", vertelt organisator Bert Misplon, "daar zullen we een uurtje later aankomen." Een podium zal er niet zijn. "Dan lopen we het risico dat er te veel mensen op één plek verzamelen, en dat verloopt mogelijk niet coronaveilig. Daarom kiezen we voor een gespreid parcours waarbij iedereen hen kan toejuichen."