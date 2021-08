Onderzoek naar geuroverlast in omgeving van Bionerga in Bilzen: "Vele regen en rottend materiaal mogelijk de oorzaak"

Er waren de laatste tijd heel wat klachten uit Bilzen en Hoeselt over geurhinder. Die komt mogelijk van het composteerbedrijf van Bionerga in Bilzen. Schepen van milieu Maike Meijers heeft daarom een studiebureau ingeschakeld die de sterke geur en de oorzaak gaat onderzoeken.



Daarvoor gebeurt er onder meer een geurscan bij het composteerbedrijf van Bionerga in Bilzen. Want de geurhinder zou het gevolg kunnen zijn van de vele regen, waardoor het groenafval aan het rotten is gegaan. En ook het soort materiaal dat wordt aangeleverd speelt een rol, zegt schepen Maike Meijers: "Daar wordt vanalles in gegooid in dat compost: vlees, beenderen, allerlei organische materialen. Daar zit meer dan alleen groen bij. En dan weten we niet eens echt wat er nu precies in die composthopen wordt gesmeten. Dat veroorzaakt natuurlijk meer dan alleen een geurtje", zegt de schepen. "En wellicht is de hevige regenval van de voorbij weken ook een boosdoener en is het compost daardoor volop gaan rotten. Ook dat stinkt natuurlijk", besluit Meijers.