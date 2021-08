Veel minder zonnepanelen gelegd: "Gebrek aan vertrouwen na flop van terugdraaiende teller"

"Het vertrouwen van de consument herstellen is niet evident en is een verantwoordelijkheid van iedereen die actief is op de energiemarkt", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. "Achter de schermen hebben we ondertussen de handen in elkaar geslagen om in het najaar via goede communicatie het draagvlak voor de energietransitie te versterken. Daarnaast starten we vanaf 2022 ook als eerste regio met 'energiedelen', waarbij je energie kan delen met vrienden, familie en buren."