Ham krijgt een inclusieve speeltuin: speelpret voor kinderen met en zonder beperking

Momenteel wordt er nog met man en macht aan de speeltuin gewerkt om hem tegen volgende week klaar te hebben. De speeltuin ligt in ' Vlietje in Ham waar jong en oud nu al terecht konden om zich te ontspannen. Maar volgens schepen Nico Engelen (Open VLD) was de plek aan renovatie toe en wilde ze een speelplek maken waar alle kinderen met of zonder beperking met elkaar kunnen spelen en waar ouders en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo is er meteen gekozen voor een rolwagenpad.

Jurn Anthonis zit zelf in een rolstoel en hij werkte mee aan het ontwerp van de nieuwe speeltuin. Hij vindt het vooral belangrijk dat kinderen met een beperking, " niet apart worden gezet maar de kans krijgen om samen te spelen met andere kinderen". Want zo komt er samenhorigheidsgevoel.