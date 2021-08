3D-beeld van de Zalige Carlo, de 15-jarige internetheilige, aangekomen in kerk Zonhoven

Het leven van Carlo Acutis was erg bijzonder: hij was nog maar 15 toen hij aan de gevolgen van leukemie overleed. Hij bekeerde zijn ouders en slaagde erin veel mensen via het internet en vooral via Facebook te raken. Na zijn overlijden in 2006 was er al meteen sprake van dat hij zalig zou worden verklaard. Maar dat duurde even, tot 2020 om precies te zijn.



Het waren jongeren hier die pastoor Wim Simons op het bijzondere leven van Carlo wezen. "Een jonge tiener die in jeansbroek en sportschoenen rondliep maar zich tegelijkertijd volop inzette voor de kerk. Ik ben dus gaan opzoeken wie Carlo was en was erg onder de indruk", vertelt Simons. "Misschien kan deze jongen ook andere jongeren inspireren."