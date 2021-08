Brandweerkorps herdenkt omgekomen brandweermannen Chris en Benni: "Zwaarste opdracht die ik als brandweerman ooit meemaakte"

Timmy Alen, brandweerman in Beringen, was zelf die nacht ook opgeroepen en was tot op het fatale moment nog aanwezig: "De gebeurtenissen zitten eigenlijk nog heel vers in het geheugen en komen vaak opnieuw naar boven, maar ik heb ze een plaats kunnen geven", vertelt hij. "We zijn na het incident vaak samengekomen. We hebben nagedacht over hoe we dit soort scenario's in de toekomst kunnen vermijden. Dit is een van de moeilijkste opdrachten die ik heb meegemaakt. Zoiets komt amper één keer om de tien jaar voor, maar we moeten het tot een minimum beperken."