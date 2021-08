Het wordt in Rusland steeds moeilijker om vreedzaam voor mening op te komen, zegt Amnesty International

De voorbije jaren is de Federale Wet op Vergaderingen van 2004 liefst dertien keer aangepast, geeft Amnesty International aan in het rapport. Sinds 2014 zijn negen amendementen doorgevoerd die het recht om te betogen steeds verder inperken. Dat recht is nochtans vastgelegd in de Russische grondwet en het recht over mensenrechten.