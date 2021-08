Italië kreunt onder hittegolf: op Sicilië is 48,8 graden gemeten, mogelijk hoogste temperatuur ooit in Europa

In de buurt van de Siciliaanse stad Siracusa is vanmiddag 48,8 graden gemeten. Als deze waarde, gemeld door de Siciliaanse weerdienst SIAS, na nader onderzoek betrouwbaar wordt geacht en in de officiële statistieken wordt opgenomen, gaat het om de hoogste temperatuur die ooit werd gemeten in Europa. Het vorige record -48 graden- dateert van juli 1977, gemeten in de Griekse hoofdstad Athene. Nog op Sicilië werd in 1999 al eens 48,5 graden gemeten, maar dat gebeurde in een onofficieel meetstation.