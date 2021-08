Huren in Vlaanderen wordt duurder: gemiddeld meer dan 750 euro voor een appartement

Vooral voor een appartement in het centrum van Antwerpen, moeten kandidaat-huurders diep in hun buidel tasten. De gemiddelde huurprijs bedraagt daar maar liefst 950 euro. En ook in andere centrumsteden klimmen de huurprijzen tot forse bedragen. Zo kost een huurappartement in Leuven gemiddeld 883 euro. In Mechelen moet je gemiddeld op 850 euro per maand rekenen, en in Gent schommelen de huurprijzen rond 798 euro.