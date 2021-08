Imeldaziekenhuis in Bonheiden schakelt kippen in om afvalberg te verkleinen

"Groen en genezing gaan samen. Ons ziekenhuis staat in de bossen en is een van de grootste verbruikers in de omgeving, omdat heel wat machines constant draaien", legt Claeys uit. "We willen ons verbruik zo veel mogelijk reduceren en zuinig met energie omgaan. Waar het kan, wekken we zelf energie op en nu willen we dus ook op een duurzame manier ons afval verwerken. Het is een volgende stap."