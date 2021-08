BEKIJK - 14de editie van de Antwerp Pride van start gegaan: "Wij willen kwetsend taalgebruik tenietdoen"

In het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne is de 14de editie van de Antwerp Pride van start gegaan, het jaarlijkse festival van de holebi- en transgendergemeenschap. Er is dit jaar geen optocht door de stad, maar er zijn heel wat optredens. Een centraal thema is er altijd. Dit jaar is dat de onverdraagzaamheid op sociale media. Bekijk hieronder het verslag van onze reporter Kirsten Sokol.