BEKIJK - 5 getuigen over zomer van 1996, toen Marc Dutroux ontmaskerd werd: "Ik herinner mij hem als zielig ventje"

Samen met haar vriendinnen stapte ze vol woede mee op in De Witte Mars in oktober 1996. De grootste naoorlogse manifestatie ooit in België. Toen was Zuhal Demir zestien. Een Limburgs jong meisje, leeftijdsgenote van An en Eefje, de twee Limburgse meisjes die in de klauwen van Marc Dutroux waren terechtgekomen.