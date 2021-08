Israël keurt bouw van duizend huizen voor Palestijnen goed op Westelijke Jordaanoever

De Westelijke Jordaanoever is ingedeeld in drie zones: zone C wordt enkel door de Israëliërs gecontroleerd, zone B wordt door Israël en de Palestijnen gecontroleerd en zone A is enkel van de Palestijnen. Zone C is goed voor 60 procent van de volledige regio. Volgens cijfers van Peace Now werden tussen 2009 en 2018 slechts 98 van de meer dan 4.400 Palestijnse aanvragen tot vergunningen goedgekeurd door Israël.