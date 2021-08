Komt er een wissel van de macht in Blankenberge?

Midden augustus beslissen de leden van Open VLD in Blankenberge of hun partij voluit voor een nieuwe meerderheid in de gemeenteraad zal gaan. Open VLD zit nu in de oppositie. Sinds enkele maanden is er ruzie binnen de meerderheid, zo stapte de partij Vooruit in april uit de coalitie. Nu moeten de liberalen regelmatig bijspringen om bepaalde dossiers goedgekeurd te krijgen. Volgens sommigen is die situatie niet langer houdbaar.