Koppel uit Kasterlee met ijskar naar slachtoffers watersnood: "Alle ellende even vergeten"

De afgelopen weken hebben heel wat vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in de gebieden die zwaar getroffen zijn door de watersnood. "We zijn al dierenvoeding gaan brengen naar Eupen en toen we zagen hoe de gemeenten in Luik en omgeving erbij lagen, waren we erg onder de indruk. Het is er een enorme rommel, het lijkt wel oorlogsgebied", zegt Elsje.