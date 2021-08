KRC Genk en politie bereiden zich voor op volle Luminus Arena. "Twee perimeters om efficiënt te controleren." 

Aanstaande zaterdag is het voor het eerst sinds lange tijd fullhouse in de Luminus Arena: KRC Genk neemt het in the Jupiler Pro League op tegen Oud-Heverlee Leuven. De supporters moeten wel het Covid Safe Ticket kunnen voorleggen, wat betekent dat ze volledig gevaccineerd moeten zijn, in het bezit van een negatieve PCR-test of een herstelcertificaat. “Twee perimeters moeten ervoor zorgen dat alles zo veilig mogelijk verloopt”, aldus burgemeester Wim Dries (CD&V).