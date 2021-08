BEKIJK - Leger versterkt hulpverlening in Wallonië: "Zullen hier lang moeten blijven, mensen hebben hulp nodig" 

Het Belgische leger heeft vier veldkeukens in het getroffen gebied in Wallonië in gebruik genomen. Twee staan er in Pepinster en twee in Chaudfontaine. Defensie voorziet zelf in twee keer 1.200 maaltijden per dag, maar probeert ook alle andere initiatieven van voedselbedeling te coördineren. En dat is bijna één maand na de zware overstromingen nog altijd meer dan nodig. Bekijk hieronder het verslag van onze reporter Gianni Paelinck.