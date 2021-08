Måneskin treedt vanavond op in België: hoe de Italiaanse winnaar van het Songfestival de wereld verovert

Ook in De Afrekening, de lijst die samengesteld wordt door de luisteraars van Studio Brussel, breekt Måneskin records. De groep staat nu al wekenlang in de hoogste regionen met "I wanna be your slave" én "Zitti e buoni". "Dat is superuitzonderlijk", zegt Stubru-presentatrice Eva De Roo. "Een wereldster zoals Ed Sheeran staat nu met zijn single "Bad habits" op nummer 3 en geraakt niet hoger. Ik vind het fantastisch dat zo'n ster op zijn doos krijgt van een bende Italianen. Het is trouwens al van Lordi geleden dat er nog eens een Songfestivalnummer in De Afrekening stond."