Medewerker van Britse ambassade in Duitsland opgepakt op verdenking van spionage

De arrestatie gebeurde in samenwerking met de Metropolitan Police, die verklaart dat ook de Britse antiterrorismecel daarbij betrokken was. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) drukt zijn bezorgdheid over de zaak uit, want de doorgespeelde documenten zouden gevoelige informatie over terrorisme kunnen bevatten. "We zullen het onderzoek nauwgezet opvolgen", zegt Maas. "We stellen ons solidair op tegenover onze Britse vrienden en zullen hen ondersteunen waar het nodig is."