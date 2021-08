Minister Demir bezorgd over hout voor biomassacentrale

"Het enige wat Demir daar nog aan kan doen is waken over de houtstromen die dergelijke installatie wil gebruiken om energie op te wekken", zegt het kabinet in de verklaring. En daar knelt het schoentje. Minister Demir vraagt zich af of het hout, dat ingevoerd zou worden uit Rusland, Chili en Canada, geen beter doel kan dienen dan "in de spreekwoordelijke kachel" verbrand te worden. "Als we extra bossen in Vlaanderen beschermen en planten, kunnen we toch moeilijk toestaan zonder pardon de taiga in Rusland kaal te kappen om in onze achtertuin op te stoken. Er moeten zekerheden zijn", zegt Demir.