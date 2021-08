Mysteries ontrafeld: wat was het lot van de Gentse dierentuindieren in 1904, en hoe kwam de beer op het bord terecht?

Albert De Graeve is niet helemaal zeker van het lot van de dierentuindieren: "het gerucht dat pelsdieren zouden gewurgd of opgehangen zijn om hun pels gaaf te houden is nergens bevestigd. Andere kleine dieren zouden wel gevoederd zijn aan de grotere dieren die er nog waren. Mooie vogels kwamen soms in de tuin terecht van rijke burgers. De beer werd dus effectief opgegeten, en het vlees van de olifant kwam in Nederlandse worsten terecht." Over het vel van de olifant is Albert ook zeker: dat is apart verkocht in Londen. Luister hier naar het verhaal over het olifantenvel.