Mysteries ontrafeld: hoe kan je nagaan of er nog ergens een erfenis op je ligt te wachten?

"Op een dag kreeg mijn moeder, toen al de 90 voorbij, een telefoontje", vertelt Els Simons uit Deurne. Haar moeder, Regina Gubbi, begreep het niet goed en dacht dat de beller verkeerd verbonden was. "Mijn man was er toevallig net en nam de hoorn van haar over. Hij kreeg dan te horen dat mijn moeder erfgenaam zou zijn van ene Isabelle Lamers." In eerste instantie zei die naam hen niks, maar uiteindelijk bleek het een nicht te zijn van de moeder, die uitgeweken was naar Nederland. Daarna was het contact verwaterd.

"We kregen de vraag om gegevens van onze familie te bezorgen", gaat Els voort. "Uiteindelijk kregen we te horen dat we met 162 erfgenamen waren, dus we dachten dat er niet meer zoveel zou overblijven", lacht ze. "Maar ze bleek enkele huizen te bezitten en haar juwelen zouden bij Christie's verkocht worden. Mijn moeder erfde zo nog 600.000 frank! Het deed haar veel plezier dat ze dat op haar leeftijd nog kon meemaken. Daar kan ik een jaar in het rusthuis mee betalen, lachte ze!"