Opvallend meer meldingen van factuurfraude vorig jaar

Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat er in 2020 393 meldingen waren van factuurfraude, waarvan 156 met financiële schade. In 2019 waren dat er 233, waarvan 109 met financiële schade. Het gaat om een stijging van het totale aantal meldingen met bijna 69 procent in één jaar.

In totaal was er voor 4,5 miljoen euro aan financiële schade in 2020, tegen 3,9 miljoen het jaar voordien. Gemiddeld werd er vorig jaar bijna 58.000 euro buitgemaakt, maar er waren ook uitschieters tot 864.000 euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde buit bijna 36.000 euro, met uitschieters tot 500.000 euro.

Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn er al veel meldingen binnengelopen. Tot voor enkele weken ging het om 187 meldingen van factuurfraude, waarvan 84 met financiële schade. De gehele financiële schade bedraagt tot nu toe 2,2 miljoen euro. Dit jaar bedraagt de gemiddelde buit bijna 25.000 euro, met een uitschieter tot 480.000 euro.