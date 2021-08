Van de Kennedy's tot Miranda uit "Sex and the City": 5 episodes uit het leven van New Yorks ex-gouverneur Andrew Cuomo

In 2010 lukt het wel. Cuomo wint de gouverneursverkiezingen en treedt op 1 januari 2011 als 56e gouverneur van New York in de voetsporen van zijn vader, Mario Cuomo. vader Cuomo was de 52e gouverneur van New York en voerde het ambt 11 jaar uit, van 1983 tot 1994. Andrew Cuomo begon zijn politieke carrière overigens onder de vleugels van zijn vader. In 1982 leidde hij diens succesvolle verkiezingscampagne.

Andrew Cuomo zal - als hij over enkele weken definitief ontslag heeft genomen - meer dan 10 jaar gouverneur van New York zijn geweest. Na zijn verkiezing in 2010 werd hij tweemaal herkozen, in 2014 en 2018. In 2018 werd hij bij de Democratische voorverkiezingen uitgedaagd door actrice Cynthia Nixon, bekend als Miranda Hobbes in de serie en films van "Sex and The City".