Samsung laat de Note-reeks vallen en kiest resoluut voor de plooibare smartphone: "We moeten keuzes maken"

Samsung had in het gat, dat Huawei had achtergelaten, kunnen springen, maar in de plaats daarvan komt Xiaomi (ook uit China) met steeds betere modellen. De verkoop van dit merk is tijdens de eerste helft van dit jaar in ons land verdrievoudigd. Ook wereldwijd is Xiaomi aan een opmars bezig. Tijdens de tweede kwartaal van dit jaar is de verkoop van Xiaomi met maar liefst 86 procent gestegen (zie grafiek), in vergelijking met vorig jaar.