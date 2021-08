Sint-Pieters-Leeuw organiseert open vaccinatiedagen: "Verschil tussen wijken is soms groot"

Sint-Pieters-Leeuw organiseert op 18 augustus en 8 september open vaccinatiedagen. Op die manier wil de gemeente de vaccinatiegraad verhogen, want die is nu te laag volgens burgemeester Jan Desmeth (N-VA). "De eerste prik bij de volwassen bevolking zit op Vlaams niveau op 90 procent. In de Vlaamse Rand en dus ook in Sint-Pieters-Leeuw is dat iets lager. In ons geval is dat 80 procent."