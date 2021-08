Soedan zal ex-president al-Bashir snel uitleveren aan Internationaal Strafhof

"De ministerraad heeft besloten de gezochte personen over te dragen aan het Internationaal Strafhof", verklaarde minister Mariam al-Mahdi aan het officiële agentschap Suna. De minister had een ontmoeting met de nieuwe hoofdaanklager van het hof, Karim Khan. De hoofdaanklager is momenteel op bezoek in de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Het is nog niet duidelijk of de afgezette ex-president naar Den Haag zal worden gebracht of dat het ICC een tribunaal in Afrika opricht.