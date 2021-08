Nieuwe voetgangersbrug over de Stiemerbeek verbindt wandelaars met De Maten

De nieuwe brug over de Stiemerbeek is een gezamenlijk project van Natuurpunt Genk, als beheerder van De Maten, en de stad Genk. “Het was al lang de wens van Natuurpunt en de bewoners van Termien om een voetgangersbrug te bouwen over de Stiemberbeek, ter hoogte van de voormalige stedelijke serres aan De Schom”, vertelt Jaak Luys. “Wandelaars moesten tot nu via de openbare weg naar het natuurgebied. Voortaan kan iedereen te voet via de nieuwe brug over de Stiemerbeek natuurreservaat De Maten bereiken. Als Natuurpunt hebben we immers twee voorname taken: in de eerste plaats zorgen voor de natuur, en daarnaast mensen de natuur laten beleven. Ook in dat tweede opzet zijn we dankzij de hulp van verschillende instanties in dit gebied knap geslaagd!"