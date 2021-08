Staalafnames in kader van onderzoek PFOS in Asse: "Het onderzoek is preventief" 

"Het is belangrijk dat dat degelijk wordt onderzocht", zegt schepen van Milieu, Peter Verbiest (N-VA). "De site maakt deel uit van het Hopmarktproject, een belangrijke ontwikkeling in het centrum. Daar zouden winkels en andere bebouwing komen."



Verbiest benadrukt dat er geen reden tot paniek is. "Op dit ogenblik hebben we geen concrete aanwijzingen dat daar een probleem is. Maar de brandweer heeft er in het verleden wel geoefend met blusschuim, in de tijd dat PFOS daar nog een bestanddeel van was. Het onderzoek is preventief en we wachten af welke maatregelen er genomen moeten worden."