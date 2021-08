Tips om je te beschermen tegen de zon: “Als je zonnecrème gebruikt, ga je nog steeds bruinen, maar trager”

Volgens Maselis is het aantal huidkankers de laatste jaren verviervoudigd. “In 2000 hadden we in België 11.000 nieuwe gevallen. Bij de recentste meting zitten we aan 44.000 nieuwe gevallen. Dat komt omdat we in de tweede helft van vorige eeuw enorm veel aan de zon zijn blootgesteld. Toen zaten we met massatoerisme, zonnebanken en mensen die zich amper tot niet insmeerden. Ze beschermden zich niet goed en daar betalen ze nu de prijs voor. Zoiets kunnen we in de toekomst voorkomen door ons nu goed en op tijd te beschermen.”