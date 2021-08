Grote delen van Duits treinverkeer stilgelegd door 48 urenstaking

De staking komt er door een conflict over de lonen, en vooral over de timing van loonsverhogingen. Deutsche Bahn heeft voorgesteld om de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. Maar dat is voor de vakbond niet voldoende. GDL wil een loonsverhoging van 1,4 procent vanaf 2021, samen met een bonus van 600 euro, en een nieuwe salarisverhoging van 1,8 procent in 2022.